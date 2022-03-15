AREA Araştırma Başkanı Murat Karan’dan AKP ve MHP’nin seçim kanununa: Çok akıllıca hesap kitap yapılmış

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu seçim kanununu, “Çok akıllıca hesap kitap yapılmış” diyerek değerlendirdi. Karan, “Takım oyunu bitti. Bireysel oy konuşur. Skor tabelasına en yüksek oyu yazdırmak partilerin artık tek hedefi” dedi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, söz konusu teklifle ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak D’Hondt uygulamasıyla belirleneceğine dikkati çektiği bugünkü yazısında AREA Araştırma Başkanı Murat Karan’ın görüşlerine yer verdi.

Karan, tekli için “Çok akıllıca hesap kitap yapılmış” değerlendirmesi ile sözlerine başladı. Murat Karan, yeni seçim kanunun yürürlüğe girmesinden en çok CHP’nin zararlı çıkacağını düşünüyor. Karan, şunları söyledi:

“Eski sistem devam etseydi, bu şekilde Millet İttifakı altılı ittifaka dönüşürse bu CHP’nin büyük avantajına olurdu. Çünkü artık oylar, küçük partilerin oyları CHP’nin hanesine yazılırdı. Aslında bu sistem ile ülke barajı kalktı. Her parti kendi gücüne göre milletvekili çıkarabilecek, ittifak kurduğu partinin avantajını kullanamayacak. Yani, ülke barajı yok, her parti kendi gücünce D’Hondt sistemine göre oy çıkaracak. Bu yeni teklifle, Deva, Gelecek gibi diğer partilerin hiç milletvekili çıkaramayacakları muhafazakâr bölgelerde CHP milletvekili çıkaracaktı, onun önüne geçtiler.”

Murat Karan, değerlendirmesine şu somut örnekleri verdi:

“2018 seçiminde artık oyların hesaplanması ile CHP 13, İYİ Parti 6 milletvekili fazla çıkardı. Bu yeni getirdikleri kanun 2018 de uygulansaydı 19 milletvekili Cumhur İttifakı’nın olurdu. Bir de yerel ölçekte bir örnek verelim; 2018’de Elazığ’da CHP yüzde 10,7, İYİ Parti yüzde 7,7 oy aldı. AKP’nin oy oranı ise yüzde 54,6 idi. Artık oyların da hesaplanması ile Elazığ’da CHP 1, AKP 4 milletvekili çıkardı. Getirdikleri sistem 2018 de uygulansa idi Elazığ’dan CHP milletvekili çıkaramıyordu.”

Murat Karan’ın final cümlesi ise şöyle oldu; “Takım oyunu bitti. Bireysel oy konuşur. Skor tabelasına en yüksek oyu yazdırmak partilerin artık tek hedefi.”

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