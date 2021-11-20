AREA Araştırma Başkanı Karan: Genç seçmenin 3'te biri oy vermeye layık parti bulamıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, AREA Araştırma’nın ekim ayında gerçekleştirdiği 18-34 Yaş Grubu Siyasi Eğilimler Araştırması”na yer verdi. Anket sonuçlarını yorumlayan AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, "Genç seçmenin 3'te biri oy vermeye layık parti bulamıyor" dedi.

Takan, söz konusu araştırmayı “sadece toplam seçmen üzerinden” sonuçlarını şöyle aktardı:

–Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (yüzde)

AKP: 25,3 CHP: 21,3 İYİ Parti: 7,1 HDP: 6,7 MHP: 5,8 Deva: 2,3 Diğerleri: 3,1

Kararsız/Hiçbiri: 28,5

–Kendinizi en yakın hissettiğiniz siyasi parti hangisidir?

AKP: 3,3 CHP: 1,6 MHP: 1,6 İYİ Parti: 1,6 Deva: 1,2 Diğer 1,2 Hiçbiri: 18,0

–Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

(Kararsız seçmenin “kendinizi en yakın hissettiğiniz siyasi parti hangisidir?” sorusuna verdiği yanıtların “bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” tercihlerine eklenmiş halidir.)

AKP: 28,6 CHP: 22,9 İYİ Parti: 8,7 MHP: 7,4 HDP: 6,8 Deva: 3,4 Diğer: 4,1

Kararsız/hiçbiri: 18,0

–Milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim barajı %7 veya %5 olması, her partinin kendi başına seçime girmesi durumunda hangi partiye oy verirsiniz?

AKP: 23,8 CHP: 20,4 MHP: 10,0 İYİ Parti: 9,0 HDP: 7,9 Deva: 4,0 Diğer: 3,4

Kararsız/ Hiçbiri: 21,6

–Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 34,2

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 47,5

Kararsız / Sandığa gitmem: 18,4

–Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde R. Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 28,1

Kararsız kalırım: 21,0

Oy vermem: 51,0

–Cumhurbaşkanlığı seçiminde R. Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin ortak adayının aşağıda belirtilen isimlerin olması durumunda oy verme davranışınız ne olur?

(Burada, sadece ‘oy veririm’ diyenlerin oranını alıntılıyorum -aht- )

Mansur Yavaş: 49,8

Ekrem İmamoğlu: 38,6

Meral Akşener: 33,1

Kemal Kılıçdaroğlu: 25,8

Ali Babacan: 24.9

–Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 31,5 Başarısız: 59,2 Fikir belirtmeyen: 9,3

-Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 20,5 Başarısız: 74,5 Fikir belirtmeyen: 5,0

-Ekonomideki kötü gidişin sebebi sizce nedir?

Hükümetin yanlış politikaları: 57,5 Dış güçler: 31,0 Diğer: 2,5

Fikir belirtmeyen: 9,0

-Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?

Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk; 66,8 İşsizlik; 7,7 Eğitim sistemi/ eğitimsizlik; 6,1 Diğer; 15,6 Fikir belirtmeyen; 3,8

-18-34 yaş grubu seçmenin politik kimlik tercihleri

Atatürkçü; 30,9 Milliyetçi;38,8 Muhafazakar;15,6 Sosyal demokrat; 14,6

“Seçmenin yüzde 40’ı 35 yaşın altı, Ak Parti iktidarından ve Tayyip Erdoğan’dan başka kimseyi görmemiş, değişim istiyorlar”

Karan, anket sonuçlarıyla ilgili, “Genç seçmenin 1/3 ü oy vermeye layık parti bulamıyor. Yüzde 75’i ekonomi yönetimini başarısız buluyor. Yüzde 75’i ülkenin tek ve gerçek sorununu ekonomi ve işsizlik görüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifinin Mansur Yavaş olduğunu söylüyor. Seçmenin yüzde 40’ı 35 yaşın altı. Yani Ak Parti iktidarından ve Tayyip Erdoğan’dan başka kimseyi görmemiş. Değişim istiyorlar. Ekonomiyi çözme konusunda kim ikna ederse inanılmaz bir sıçrama yakalar” değerlendirmesinde bulundu.