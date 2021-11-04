AREA Araştırma: AKP seçmeninin yalnızca yüzde 54'ü Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilme talebini olumlu karşıladı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma’nın ekim ayı anket sonuçlarını aktardı. Buna göre halkın yüzde 41’i, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde açıklama yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talebini olumsuz karşıladı. Olumlu karşılayanların oranı yüzde 31.7 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 27.3 oldu.

“Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar her yaptığına, gözü kapalı, kayıtsız şartsız destek veren AKP seçmeni bile yarı yarıya fire vermiş. ‘Rest’e destek veren AKP seçmenin oranı yüzde 54.2, olumsuz bulanların oranı yüzde 20.4, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 25.4” diyen Takan devamında anketten şu detayları aktardı:

-Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (yüzde) (Geçerli oylar üzerinden)

AKP: 34.7 CHP: 27.7 İYİ Parti: 12.7 MHP: 8.8 HDP: 8.7

–Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?

(Toplam seçmen üzerinden)

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 51.1. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 33.0. Kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9.

(Geçerli oylar üzerinden)

‘Kararsız/sandığa gitmem’ diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 60.8. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 39.2.

–Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde R. Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur? (yüzde)

Oy veririm: 31.3 Karasız kalırım: 18.6 Oy vermem: 50.1

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz? (yüzde)

Başarılı: 33.9 Başarısız: 57.8 Fikrim yok: 8.3

-Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz? (yüzde)

Başarılı: 22,4 Başarısız: 71.9 Fikrim yok: 5.7

-Ekonomideki kötü gidişin sebebi sizce nedir? (yüzde)

Hükümetin yanlış politikaları: 57.5 Dış Güçler: 29.9 Diğer: 2.8 Fikrim tok: 9.9

-Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? (yüzde)

Ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk: 65.7 İşsizlik: 8.3

Eğitim sistemi/eğitimsizlik: 4.5 Diğer: 17.2 Fikir belirtmeyen: 4.4

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik mesajında “…siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun” şeklindeki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz? (yüzde)

Olumlu: 48.7 Olumsuz: 36.6 Fikrim Yok: 14.7

-Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri’nin Suriye ve Irak’a gönderilmesine ilişkin 2 yıl süreli Meclis tezkeresine CHP’nin ‘hayır’ oyu vermesini nasıl karşıladınız? (yüzde)

Olumlu: 42.7 Olumsuz: 42.9 Fikrim yok: 14.4

-Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin seçimlere ittifak halinde girmesi durumunda oy verme davranışınız nasıl olur? (yüzde)

Oy verebilirim: 21.6 Karasız kalırım: 21.0 Oy vermem: 56.6

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