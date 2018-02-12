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Spor

Ardeşen GSK'da çeyrek final sevinci

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) – TÜRKİYE Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Rize Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), Avrupa Challenge Kupası’nda Çeyrek Finale yükselmenin sevincini yaşıyor

12 Şubat 2018 13:10

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) – TÜRKİYE Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Rize Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), Avrupa Challenge Kupası’nda Çeyrek Finale yükselmenin sevincini yaşıyor.
Avrupa Challenge Kupası’nda Portekiz\'in Alavarium Love Tiles takımını deplasmanda 41-27, sahasında ise 34-22 mağlup eden Ardeşen GSK, adını Çeyrek Finale yazdırdı. Ligde ve Avrupa’da başarılı sonuçlar alan kadın hentbol takımı yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Ardeşen GSK Kulüp Başkanı Sultan Rauf Oğuz, Avrupa Challenge Kupası’nda Portekiz’in Alavarium takımını eleyerek Çeyrek Finale yükseldiklerini belirterek kulüp camia olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Oğuz, \"Her iki maçta da iyi mücadele ve oyunla galip geldik. Oyuncularımız bize Avrupa\'da çeyrek final sevinci yaşattı. Bu mücadeleyi sürdürerek yarı finale yükselmek istiyoruz. Başta taraftarlarımız olmak üzere yönetim kurulumuzu, teknik ekibimi ve sporcularımı tebrik ediyorum. Çaykur ve Genel Müdürümüz İmdat Sütlüoğlu\'nun önderliğinde dünyada ve Avrupa\'da her alanda daha çok ses getirecek başarılara imza atmak istiyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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