Ardeşen'de çay üreticilerinin eyleminde provoke girişimi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde çayda kota için siyasi partiler tarafından organize edilen protesto eylemi, provoke edilmek istendi. İddiaya göre; alandan uzaklaştırılan kişi, etkinliğin bitiminde yeniden ortaya çıktı ve mağduriyetlerini açıklamaya çalışan Seçkin Hacıosmanoğlu isimli çay üreticisine saldırmak istedi. Ancak, polisin zamanında müdahalesi ile saldırı girişimi engellendi.

Ardeşen İlçe Kaymakamlığı yakınındaki eylem, saat 13:30’da başladı. AKP ve MHP dışındaki parti yöneticilerinin de katıldığı protestoda güvenlik güçlerinin sıkı önlem almaları dikkat çekti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İyi Parti Ardeşen İlçe Başkanı Zeki Demiroğlu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Orhan Çağatay, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hamza Eksilmez, çay üreticileri adına Kadir Kaptan söz alarak çay üreticilerinin yaşadığı mağduriyetler dile getirildi.

"Konuşmamayla protesto ediyorum"

Yeniden Refah Partisi Ardeşen İlçe Başkanı Orhan Çağatay, "Bugün çay toplamaya gitmedim. Buraya geldim. Programdan sonra nasip olursa, köye çıkıp 48 kilogram çay toplayacağım. 49 kilogram değil. Ben bunu konuşmayla değil de konuşmamayla protesto ediyorum. Yetkililere böyle bir mesaj veriyorum" diye konuştu.

"Enflasyon zammı bile olsaydı bugün kilosu 7-8 TL olacaktı"

CHP Ardeşen İlçe Başkanı Faruk Uçan’ın ardından, söz alan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'de üreticiye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekti. Deniz şöyle konuştu:

"Bugün buradayız. Yarın başka bir yerde, yarın başka yerde. Karadeniz bölgesinde çay tarımının yapıldığı her yerde çay üreticileri meydanlara çıkıyor. Peki neden çıkıyorlar? Sorun belli. Açıklanan fiyatların altında, özel sektör 2.700'den, 2.800'den çay alımı yapıyor. Kota kontenjan uygulanıyor. Vatandaş ürününü satamıyor. Bundan 20 yıl önce simit çay hesabı yaparlarken, aynı zamanda bir şey daha söylemişlerdi. Hatırlayalım, ne demişlerdi? Allah'ın verdiği çaya kota mı? olur denmişti. Peki aradan 20 yıl geçti. Bu kota kontenjan uygulaması ortadan kalktı mı? Çay üreticisi mağdur edilmeyecek denmişti. Peki mağdur edilmeye devam etmiyor mu? Hepimiz, her sene biraz daha yoksullaşıyoruz. 1978 yılından bu yana çaya sadece enflasyon oranında zam yapılmış olsaydı. Çayın fiyatı 7-8 lira arasında olacaktı. Sadece 10 ton çay veren üreticinin 1978 yılından bu yana zararı tam 400 bin TL"

"Çay üreticisine saldırı girişimi"

Çay üreticilerinden Seçkin Hacıosmanoğlu yaşadığı mağduriyeti anlatırken, provokatör kişi yine ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu'na saldırmak isteyen kişi polislerin zamanında müdahalesi ile uzaklaştırıldı.

Çay üreticileri, ÇAYKUR'un mali yapısının halka tamamen şeffaf olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Ardeşen'de bir araya gelen çay üreticileri "Emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkıyoruz" "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" pankartları altında tulum çalıp türkü söylediler. (ANKA)