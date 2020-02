Ardeşen Belediye Başkanı Sedat Peker'i böyle karşıladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Aykut Mavi ile Kübra Gürsu’nun düğün törenine katılmak için geldiği Rize’de Ayder yaylası ve Ardeşen ilçesini de ziyaret etti.

Peker daha sonra iş adamı Bülent Eskiçırağın davetlisi olarak, Ardeşen Belediyesi yöresel Yemekler Sofrasında kendi adına verilen akşam yemeği programına katıldı. Sedat Peker, yemek sonrası konuşmasında kendisine gösterilen “misafirperverlik”ten dolayı teşekkür ederken kendisinden sonra konuşan Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin’in sözlerinde Peker için “Reis Bey” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Rize’nin yerel sitesi Olay53‘te yer alan habere göre, Belediye Başkanı Gültekin, Peker’in ziyareti için duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Reis beyin ilimizi, ilçemizi ziyaret etmesinden çok keyif aldık, şeref duyduk. Vatanını seven, milletini seven, dinini bayrağını seven her vatanperver evlat gibi Sedat Bey de özel bir insan, güzel bir insan kendisini takip ediyoruz. İlçemizde kendisini ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ben buradan ifade etmek istiyorum. Allah yolunu, geleceğini ailesiyle beraber açık etsin, uzun etsin, sağlıklı ve mutlu etsin”