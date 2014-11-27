Arda'yı Altın Top'a aday gösterdi

Atletico Madrid kulübünün başkanı Enrique Cerezo, yıldız futbolcu Arda Turan'ı övdü. Cerezo'ya, UEFA Başkanı Michel Platini'nin "Ben Altın Top Ödülü'nü bir Alman futbolcuya veririm" sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine Cerezo da, "Elimde olsa ben, Altın Top Ödülü'nü Atletico Madridli bir futbolcuya veririm. Örneğin Arda veya Godin" şeklinde konuştu.

Atletico Madrid kulübünün başkanı Enrique Cerezo, İspanyol Cope radyosuna yaptığı açıklamada, Arda Turan'ı övdü.

Cerezo'ya, UEFA Başkanı Michel Platini'nin "Ben Altın Top Ödülü'nü bir Alman futbolcuya veririm" sözü hatırlatıldı.

Bunun üzerine Cerezo da, "Elimde olsa ben, Altın Top Ödülü'nü Atletico Madridli bir futbolcuya veririm. Örneğin Arda veya Godin" şeklinde konuştu.