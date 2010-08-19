-ARDA'NIN TRANSFER HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın yurt dışına transferiyle ilgili her gün ortaya yeni bir iddia atılırken, futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ise bunların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Arda'nın Atletico Madrid'e transfer olacağı şekilde bugün bir gazetede çıkan haberin doğru olmadığını belirten Bulut, ''Biz yok dedikçe sürekli haberler yapılıyor. Kulüp Arda'yı bırakmak istemiyor. Atletico Madrid ile anlaştığımız şeklindeki haberler doğru değil'' ifadesini kullandı. Menajer Bulut, Galatasaray'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Karpaty ekibi ile zorlu bir maç oynayacağına dikkat çekerek, ''Böyle önemli bir maç öncesinde bu tür spekülatif transfer haberleri hem Arda'yı hem de beni zor durumda bırakıyor'' dedi.