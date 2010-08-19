T24 LogoT24 Logo
Spor

ARDA'NIN TRANSFER HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2010 16:55

-ARDA'NIN TRANSFER HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın yurt dışına transferiyle ilgili her gün ortaya yeni bir iddia atılırken, futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ise bunların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Arda'nın Atletico Madrid'e transfer olacağı şekilde bugün bir gazetede çıkan haberin doğru olmadığını belirten Bulut, ''Biz yok dedikçe sürekli haberler yapılıyor. Kulüp Arda'yı bırakmak istemiyor. Atletico Madrid ile anlaştığımız şeklindeki haberler doğru değil'' ifadesini kullandı. Menajer Bulut, Galatasaray'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Karpaty ekibi ile zorlu bir maç oynayacağına dikkat çekerek, ''Böyle önemli bir maç öncesinde bu tür spekülatif transfer haberleri hem Arda'yı hem de beni zor durumda bırakıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24