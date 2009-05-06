Arda'nın tişörtüne tepki

Galatasaraylı Arda Turan, şimdi de üzerinde silah figürü olan tişörtüyle tartışma konusu. Umut Vakfı, Arda gibi rol modellerinin silahlı tişört giymesine tepki gösterdi



Galatasaraylı Arda Turan, gündemden düşmüyor. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların başkahramanlarından biri olan genç futbolcu, daha sonra İstanbul BB maçında güvenlik görevlisiyle girdiği tartışmayla dikkatleri çekmişti. Son olarak milli futbolcunun tatile gittiği yurtdışından dönerken arkadaşının karıştığı kavga sonrasında üzerinde silah resmi bulunan bir tişörtle görüntülenmesine, bireysel silahlanmayla mücadele eden Umut Vakfı’ndan tepki geldi.



Radikal gazetesinin haberine göre; Vakıf Koordinatörü İletişim Uzmanı Dr. Esengül Ayyıldız, yaptığı açıklamada, Arda’nın büyük bir kitlenin takip ettiği bir çeşit kahraman olduğunu vurgulayarak, “Bu tür sosyal etkisi yüksek toplum önderlerinin, şiddet unsuru yüksek ön planda olan ilişkileri ciddi bir tehlike arz ediyor. Bu tip hareketler şiddeti normalleştiriyor” dedi.



Arda’nın silah resmi taşıyan bir tişört giymesinin, silahlı kültürün olumlu gibi gösterilmesi anlamına geldiğini kaydeden Ayyıldız, şunları söyledi:

“Bugün gençlerin ortalama 4-5 saat televizyon seyrettiği genç bir nüfus var. Televizyondaki silahı özendiren kültür, Arda’nın bu yaptığı davranış gibi örneklerle birleştiği zaman ciddi bir tehlike oluyor. Herkesin gördüğü gibi, son zamanlarda ateşli silahlarla yaşanan olaylar yükselmeye başladı.”



Dr. Ayyıldız, Arda gibi gençlerin örnek aldığı liderlerin, toplumdaki etkisi yüksek şahsiyetlerin birinci sorumluluklarının, kendilerini izleyen kişilere, şiddeti aşılamamaya özen göstermek olduğunu vurguladı. Arda’nın, böyle bir figürü giymekten uzak durması gerektiğini dile getiren Ayyıldız, “Örnek olması gereken kişiler, topluma birinci elden, öldürmeyi, şiddeti, yaşama hakkını gasp ettirmeyi özendirecek, gücü, iktidarın silahtan olduğunu düşünen zihniyeti destekleyecek figürlerden uzak durmaları lazım” diye konuştu. Arda’nın giydiği bu tişört ile kişiliğinin gerçekten örtüşmüyor olabileceğini de kaydeden Ayyıldız, “Sevmiştir giymiştir. Ama üzerimizde taşıdığımız her nesne, artık bir nesne olmaktan çıkıyor. Mesaj taşıyıcı hale geliyor. O da bir rol model olarak bunlara dikkat etmesi gerekiyor. O’nun silah bulunan bir tişört yerine, iki insanın öpüştüğü bir tişört giymesi daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.







