Arda'nın tedavisi için Van'dan İzmir'e gelen aileye sahip çıktılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'e, epilepsi hastası Arda Sinan\'ın (4) tedavisi için 3 ay önce Van\'dan gelip, Karabağlar ilçesi\'ne yerleşen aileye, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği aracılığıyla Bornova Belediyesi yardım eli uzattı. Evdeki fiziki koşullar nedeniyle sürekli rahatsızlanan Arda ve ailesi, geçici olarak pansiyona yerleştirildi.

Van\'da yaşayan İsmail (39) ve Nazlı Sinan (30) çifti\'nin küçük oğulları Arda Sinan\'a, 1 yıl önce epilepsi teşhisi kondu. Van\'da 8 ay ilaç tedavisi gören, 1 ay da yoğun bakımda kalan Arda, 3 ay önce ağabeyi Muhammed Yasin Sinan (9) ve ailesiyle birlikte İzmir\'e geldi. Aile Limontepe\'deki bir gecekonduya yerleşirken, minik Arda, rutubetli ve hijyenik olmayan bir ortamda sürekli nöbet geçirdiği için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, erzak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek verdikleri, zor koşullarda yaşayan ailenin, Bornova Belediyesi\'nin geçici pansiyonlarına yerleştirilmesini sağladı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden baba İsmail Sinan, \" Van\'da \'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok\' dendi. Çocuğum ölmesin diye İzmir\'e getirdim. Bu evde kalıyoruz ama yerler rutubetli olduğu için enfeksiyon kapmış. İlaçlar yeterli olmuyor. Günlük işlerde çalışıp para kazanmak istiyorum. Eşim Arda ile beraber hastanede olduğu için büyük oğlumu da yanımda götürmek zorundayım\" dedi.

\'6 EV YETMİYOR\'

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yazıcı ve dernek üyesi Mine Özdil, baba İsmail Sinan ve oğlu 3\'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Sinan\'ı kaldıkları evde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın kalıcı barınma ve geçim maaşı sağlamak için girişimlerde bulunduğunu kaydeden Nurgül Yazıcı, \"Ama bu da geçici bir çözüm. Belediye, Muhammed Yasin\'i etüde yazdıracak. Biz de dernek olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Dernek olarak, hastanede tedavi görüp, İzmir dışından gelen aileler için elimizden geleni yapıyoruz. 6 evimiz var ve 13 aile yaşıyor. Kalacak yer arayan çok fazla hasta yakını var, ama ev sayısı yetersiz olduğu için onlara hizmet veremiyoruz. Duyarlı vatandaşlardan ve hayırseverlerden destek bekliyoruz\" diye konuştu.

\'AMAÇ, NÖBETLERİ AZALTMAK\'

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Servisi\'nden Dr. Elif Yiğit, Arda\'nın 4 farklı ilaç kullanmasına karşın dirençli epilepsi sınıfında olduğunu ve sıklıkla nöbet geçirdiğini ifade etti. Metabolik hastalıkların uzun süren nöbetlere neden olabileceğini kaydeden Yiğit, \"Şu an araştırmaya devam ediyoruz. Gelişim geriliği var. Kilo ve boy olarak da mental iletişim olarak da yaşıtlarından geri. Şu an tanım aşamasındayız. Amacımız nöbet sayısını ve sıklığını azaltmak. Bir süre sonra hastanemizden taburcu olacak. Yaşadığı koşullar çok önemli. Enfeksiyona maruz kalmamalı\" diye konuştu.

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