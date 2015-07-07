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Spor

Arda'nın mahallesinde Barcelona heyecanı

'Kovardık 'kafamız şişiyor' diye, bizim kovmamızdan sonra bir kulübe kayıt olup topçu oldu'

07 Temmuz 2015 16:57

Milli futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'ya transferiyle doğup büyüdüğü Bayrampaşa ve futbola başladığı Altıntepsi Spor Kulübü'nde büyük gurur yaşanıyor.

DHA'dan Gülseli Kenarlı ve İdris Tiftikçi'nin haberine göre, Barcelona'nın dün Arda Turan'ı transfer ettiğini açıklamasının ardından anne ve babasının halen yaşadığı mahallesinde büyük gurur yaşandı.

 

'Bu sokaklarda top oynuyordu'

 

Ailesinin halen yaşadığı sokakta bulunan komşuları Mehmet Temur, Arda Turan için "Bu sokaklarda top oynuyordu, buradan Altıntepsi Spor Kulübüne, sonra Galatasaray'ın altyapısına, oradan da Avrupa'ya gitti. Kızardık, buradan kovardık onları 'kafamız şişiyor' diye. Bizim kovmamızdan bir kulübe kayıt oldu, topçu oldu" dedi. Turan'ın doğup büyüdüğü evin şimdiki sakini İlhan Özçelik ise, "Benim çocuklarımla beraber büyüdüler, onlar futbolu seçmedi" dedi.

 

'İznini burada geçiriyor'

 

Arda Turan'ın futbola başladığı spor kulübünde de transferin heyecanı yaşanıyor. Altıntepsi Spor Kulübü eski yöneticisi Mustafa Ceylan lisansını ilk kendilerinin çıkardığını ifade ederek, "10 yaşlarında Galatasaray beğendi ve Galatasaray'a gitti. Hiperaktif bir çocuktu. Şu anda olduğu gibi içi içine sığmayan bir çocuktu. Allah yolunu açık etsin. İznini burada geçiriyor desek yalan olmaz. Genelde buralardadır. Biz Arda'nın Avrupa'ya gitmesinde, ilk lisans kulübü olduğumuzdan dolayı yaklaşık olarak 32 bin Euro civarında bir para aldık" diye konuştu. 

Kulübün bulunduğu binaya asılan, "Altıntepsi Spor Kulübü'nün yeni Arda Turan'ı sen olmak ister misin?" yazılı afiş ise dikkat çekti. 

Turan mahallede yaşayan çocuklara da örnek oluyor. Çocuklar Turan gibi futbolcu olmak istiyor.

 

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