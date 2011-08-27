-Arda'nın La Liga macerasına başlıyor MADRİD (A.A) - 27.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan milli futbolcu Arda Turan, yarın Osasuna'ya karşı oynayacakları lig maçının kadrosuna alındı. Sakatlıktan çıkan Arda ilk kez Atletico Madrid'in bir maçının kadrosuna dahil edilirken, yarın forma giymesi halinde La Liga'da ilk maçına çıkacak. Teknik direktör Gregorio Manzano, Arda'nın iyi durumda olduğunu ve takım ile antrenmanlara başlamasından sonra kadroya alındığını söyledi. Kırmızı-beyazlıların Porto'dan aldıkları Kolombiyalı Falcao ise transferiyle bağlantılı küçük pürüzler olmasından dolayı, takım arkadaşlarıyla birlikte olmak için kadroya çağrılsa da Osasuna karşısında forma giyemeyecek. Bu arada Atletico'da Uruguaylı Diego Forlan kadroya alınmazken, Manzano bu konuyla ilgili olarak, "Forlan kadroya çağrılmadı, çünkü İnter ile müzakere ediyor ve çok kısa sürede transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bizi bırakacak ve İnter'e gidecek. Osasuna karşısında kafa olarak yüzde 100 hazır futbolcular gerekiyor" açıklamasını yaptı. Manzano ayrıca, yönetimle yaptıkları toplantı sonrasında 3 yabancı haklarını Falcao, Salvio ve Miranda'dan kullanmaya karar verdiklerini, Brezilyalı orta saha oyuncusu Elias Mendes'in dışarıda tutulacağını duyurdu. İspanyol teknik adam, "Hiç de kolay olmayan bir karar aldık. Elias ise dört dörtlük bir tavır sergiledi. Sonunda Elias ve kulüp için en iyisi olacak" dedi. Atletico Madrid'de Arda Turan, geçmişte Real Sociedad'dayken Nihat Kahveci'nin elde ettiği hak sayesinde AB statüsünde futbolcu olarak forma giyecek. La Liga'da grevden dolayı oynanamayan 1. hafta maçlarından dolayı sezon 2. hafta maçlarıyla start alacak. Atletico Madrid-Osasuna maçı TSİ 13.00'da başlayacak.