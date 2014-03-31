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Spor

Arda'nın hayatı kitap oldu

Milli futbolcu Arda Turan’ın hayatı kitap haline getirildi

31 Mart 2014 17:32

Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın hayatı kitap haline getirildi. İspanyol yazar Juan E. Rodriguez Garrido tarafından kaleme alınan kitap, “Arda Turan, Bayrampaşa’nın Dahisi” ismini taşıyor.

Koray Durkal'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre; bugüne kadar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Falcao, Neymar ve Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuların hayatlarını kitap haline getiren Al Poste yayınevi, milli futbolcumuzu da bu yıldızlar arasına kattı. Arda’yı yakından tanıyan gazeteciler ve dostlarını referans olarak alan Juan, başarılı oyuncunun Bayrampaşa’da başlayan ve İspanya’ya kadar uzanan kariyer öyküsünü kaleme aldı.

Sakalı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ile Arda Turan’ın bambaşka bir futbol figürü olduğuna değinen Juan, 'Ardaturanismo' felsefesini, futbolcunun sihirli dokunuşlarını İspanyol okuyucularla buluşturdu.

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