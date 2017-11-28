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Spor

Arda'nın Eto'o hayali gerçekleşti

ANTALYA, (DHA) Antalya'da özel bir hastanesinde ilik kanseri tedavi gören 9 yaşındaki Muhammet Arda Sulu, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto'o ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı

28 Kasım 2017 22:11

ANTALYA, (DHA)

Antalya\'da özel bir hastanesinde ilik kanseri tedavi gören 9 yaşındaki Muhammet Arda Sulu, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto\'o ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı. Hastaneye ziyarete giderek Arda\'ya imzalı formasını hediye eden ünlü futbolcu, tedavi gören diğer çocuklarla da sohbet etti.
Antalya\'da özel bir hastanenin kemik iliği nakli merkezinde ilik kanseri tedavisi gören Arda Sulu, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto\'o ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı. Arda\'nın paylaşımında haberdar olan Eto\'o, bugün öğle saatlerinde hastaneye giderek Arda\'yı ziyaret etti. Üzerinde Con cariño para Arda (Arda\'ya sevgilerimle) yazılı imzalı formasını hediye eden Eto\'o, Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastanede tedavi gören diğer çocuklarla da sohbet eden Eto\'o, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu tür ziyaretlere katılmanın önemine değinen Eto\'o, ziyaretlerin çocuklar için çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.
\"EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM\"
Eto\'o\'yu karşısında görünce mutluluk yaşayan ve duygulanan Arda, “Eto\'o ile karşılaşınca çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok mutluyum çünkü en büyük hayalim buydu. Burada sağlığıma kavuşmam için ellerinden gelen her şeyi yapan doktorlarıma, hastane personeline ve bu işlerle ilgilenen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun\" dedi.

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