-ARDA'NIN BELİNDE ZORLANMA İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Galatasaray, Kasımpaşa ile 9 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından, hücum ve defansta pozisyon oyunu yaptıkları bildirildi. Futbolcuların, 1.5 saat süren antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptıkları kaydedildi. Stancu'nun antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı, dizinde şişlik oluşan Cana'nın idmana katılmadığı, Serkan, Mustafa ve Anıl'ın tedavisine devam edildiği öğrenildi. -ARDA'NIN BELİNDE ZORLANMA- Bel ağrısı olan Arda'nın yapılan tetkiklerinde zorlanma tespit edildiği ve bu oyuncunun tedavi ve kuvvetlendirme programına alındığı ifade edildi. Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.