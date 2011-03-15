Arda'nın, Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi

T24 - Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın, sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılacağı açıklandı...



Lig Tv'nin deneyimli muhabiri Bahri Havadır, Galatasaray'daki son gelişmeleri Pazartesi Gecesi Futbolu'na bağlanarak açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Havadır'ın çok önemli açıklamaları:



'Galatasaray'da havalar iyi değil. Hagi, bugün futbolcular ile bir toplandı düzenledi.. 'Korkmayın hiç kimse bir yere gitmiyor.. Ancak Cuma günki maç son şansımız.. Kaybedersek ben dahil çok kişi gider.. ' dedi.. Bu arada Arda'nın avrupaya transferi kesinleşti gibi.. Arda ile konuştum. Atletico Madrid ile anlaşmış.. Kendisi söyledi. Yönetimin de haberi var... Neden ayrılmak istiyorsun? dedim. 'Çok yıprandım artık gitmek istiyorum' dedi. Fenerbahçe maçında oynayacak mısın? diye sordum.. 'Hocam 45 dakika görev verirse oynarım' dedi... Galatasaraylı oyuncular şuan çok tedirgin. Yapılan bütün toplantılar bir işe yaramıyor...'