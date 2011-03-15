T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda'nın, Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı...

15 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın, sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılacağı açıklandı... 

Lig Tv'nin deneyimli muhabiri Bahri Havadır, Galatasaray'daki son gelişmeleri Pazartesi Gecesi Futbolu'na bağlanarak açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

İşte Ardanın yeni kulübü!..

Havadır'ın çok önemli açıklamaları: 

'Galatasaray'da havalar iyi değil. Hagi, bugün futbolcular ile bir toplandı düzenledi.. 'Korkmayın hiç kimse bir yere gitmiyor.. Ancak Cuma günki maç son şansımız.. Kaybedersek ben dahil çok kişi gider.. ' dedi.. Bu arada Arda'nın avrupaya transferi kesinleşti gibi.. Arda ile konuştum. Atletico Madrid ile anlaşmış.. Kendisi söyledi. Yönetimin de haberi var... Neden ayrılmak istiyorsun? dedim. 'Çok yıprandım artık gitmek istiyorum' dedi. Fenerbahçe maçında oynayacak mısın? diye sordum.. 'Hocam 45 dakika görev verirse oynarım' dedi... Galatasaraylı oyuncular şuan çok tedirgin. Yapılan bütün toplantılar bir işe yaramıyor...'



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24