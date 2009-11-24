Arda'nın ateşini ölçerken görüntülendi

Sinem Kobal-Arda Turan aşkını kanıtlayan ilk kareler, Roma’da çekildi. Birlikte olduklarını her fırsatta inkar eden ikilinin havaalanında sarmaş dolaş çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

Roma ateşi



Genç oyuncu Sinem Kobal ile Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, çıkan aşk haberlerine rağmen ilişkilerini sürekli yalanlıyordu. “Sadece arkadaşız” diyen ikilinin bir türlü ispatlanamayan aşkları, sonunda Roma’da çekilen fotoğraflarla kanıtlandı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Dünya Kupası eleme karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendiren ikili, baş başa İtalya seyahatine çıktı. Çiftin aşklarını belgeleyen ilk kareler de, 16 Kasım Pazartesi günü saat 10:50’de Roma’daki Leonardo da Vinci Havaalanı’nda çekildi.



Aşk iddialarını hep yalanladılar



İlk kez geçtiğimiz mart ayında Jetix TV’nin düzenlediği Çocuk Oscar’ları töreninde yan yana görüntülenen Sinem Kobal ile Arda Turan’ın samimiyeti, aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu. Törenin ardından aynı gece bir başka organizasyonda bir araya gelen ikili, gazetecilerin yönelttiği “Yeni bir aşk mı yoksa?” sorusuna “Biz sadece arkadaşız” diye yanıt verdi. Ancak ikili birkaç gün sonra birlikte Tarkan’ın konserini izlemeye giti. Turan ve Kobal’ın farklı mekânlarda baş başa görüntülenmeye devam etmeleriyle akıllardaki soru işaretleri çoğaldı.



Arkadaşın sevgilisine bakmak bize yakışmaz



Ünlü futbolcu daha sonra “Sinem’in eski erkek arkadaşı Mustafa Sirmen benim yakın arkadaşım. Arkadaşımın aşkına bakacak bir adam değilim. Bize arkadaşımızın sevgilisine bakmak yakışır mı” diye açıklama yaptı. Ancak iddiaya göre ikilinin arkadaş olarak başlayan ilişkileri zamanla aşka dönüştü. Turan’ın daha önce yaptığı bu açıklamalar ise genç aşıkları zor durumda bıraktı. İkili bir türlü ortaya çıkamadı, bir restoranda el ele görülmelerine rağmen aşk haberlerini sürekli yalanlamak zorunda kaldı.



Romantik dakikalar



Sinem Kobal ile Arda Turan, Roma’daki Leonardo da Vinci Havaalanı’nda uçaklarını beklerken romantik dakikalar yaşadı. Bir ara Turan, sevgilisinin omzuna yattı, Kobal da ona cep telefonundan bir şeyler gösterdi.



Ateşini ölçtü



İtalya seyahatinden dönüşte ‘domuz gribi’ teşhisi konan Arda Turan’ın rahatsızlığı, Sinem Kobal’ı çok üzdü. Kobal, havaalanında uçaklarını bekledikleri sırada sık sık sevgilisinin ateşini ölçtü.