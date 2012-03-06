Arda'lı soru Sinem'i üzdü

Kobal, önceki gece Meltem Cumbul’la birlikte Cihangir’deydi. Genç oyuncu, Demeti Restoran’da bir araya geldiği Cumbul’la sohbet edip dertleşti. Keyifsiz olduğu gözlenen Kobal, çıkışta kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

“Arda Turan’la ayrıldığınız söyleniyor, doğru mu?” sorusunu duyunca keyfi iyice kaçan Kobal, hızla taksiye binip oradan ayrıldı. İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda Turan ile Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta ayrılık haberleriyle gündemdeydi.

İddiaya göre 2.5 yıldır birlikte olan çift, yaşadıkları sorunlar yüzünden bir ay kadar önce oturup konuştu, ilişkilerine ara verme ve bundan şimdilik kimseye söz etmeme kararı aldı. Daha sonra Kobal, İstanbul'daki ailesinin yanına döndü.

Ancak geçtiğimiz hafta milli maç nedeniyle bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Turan’ın gece gezmesinde görüntülenmesi, Sinem Kobal’ı aramaması ikili arasındaki ipleri iyice gerdi.