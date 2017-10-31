Ardahanlı gurbetçi ikizlerden Türk askerine rap şarkısı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'dan Belçika’ya göç eden Özer ailesinin ikiz çocukları Fatih ve Salih tarafından kurulan \'Nefes\' adlı rap grubunun, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek amacıyla hazırladığı şarkı, izlenme rekoru kırıyor.

Ardahan\'ın Posof ilçesi Eminbey Köyü Puma Mahallesi\'nden olan Belçika doğumlu ikizlerin kurduğu Nefes grubu, \'Şanlı Operasyon\' adlı bir klip hazırladı. Fatih Özer, kardeşi ile birlikte hazırladığı şarkısını özellikle Türk askeri için hazırladıklarını ifade etti. Diğer rap gruplarının aksine dini ve milli değerleri ön plana çıkararak bu sektöre bir alternatif sunduklarını dile getiren Fatih Özer, \"Türkiye\'de sınır güvenliği için yapılan operasyonları desteklemek amacıyla böyle bir parça hazırlamaya karar verdik. Çekimler 3 ay sürdü. Klibi ise bir hafta önce kendimize ait sitede yayımlamaya başladık. Kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan klibin çokça beğenilmesi bizleri sevindirdi\" dedi.

Babaları emekli olan, 26 yaşındaki 6 kardeş ikizler Fatih ve Salih Özer\'in hazırladığı klipin sözleri ise şöyle:

\"Düşman besledi haini bize karşı, Tehdit edildi tüm, köy, kırsal, çarşı. Vur kaçla yıllardır insanımız öldü, Bir çok katilin defteri dürüldü. Düşman alamadı yurtta netice ve de Komşular karıştırıldı iyice. Eğitip donattılar teröristi, Sonra da baktık, her tarafta terör esti. Ederek şeytanca hesabı takip, Fırat olacaktı boynumuza ip. Şahlandı Mehmetçik gördü de planı, Pençesiyle boğmak için yılanı. Fırat’ı geçerse bu hain düşman, Diz çökmeli, hem olmalıydı pişman. Asker görev aldı bir defa daha, Açılsın diye şeytan dolu saha. Gece operasyon var el bab’da, el bab’da, el bab’da, mılletle beraber omuz omuza, dualar var muzaffer ordumuza ya Allah bismillah, bu zafer de geçti tarihe şanla, ya Allah bismillah, nice şanlar bizedir bu imanla ! Kuşanarak donandı, silahlandı, \'Fırat Kalkanı\' Mehmetçik şahlandı. Kim tutabilir artık seni, şanlı asker, Kim yan bakar ki, önünden kim geçer? Düşman kaçıyor bak kan kusa kusa, Bayrağı dikti Mehmet Cerablus’a. Şehir artık sahiplerine teslim, Mehmetçiğe Maşallah, diyelim. Bir şehir almakla işler bitmiyor, Burası artık olmalı koridor. Rakka’da düşmanı etmeli tedip, Kapıyı tutmalı, El Bab’a gidip. İşte El Bab yeni zafer kapısı, Zaferler de, Mehmetçiğin yapısı. Çapulcular, yağmacılar, savulun, Biz El Bab’dayız, defolun dağılın! Gece operasyon var El Bab’da, El Bab’da, el Bab’da, milletle beraber omuz omuza, dualar var muzaffer ordumuza. Şehit etseniz de birkaç neferi, Zaferle tamamlarız bu seferi. Müslümanları ezdiniz sapıkça, Bize düşmansınız böyle yaptıkça. Silah bırakın ederiz merhamet, Biz Mehmetçiğiz, biz Küçük Muhammet\"

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