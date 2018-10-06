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Ardahan'ın yüksekleri beyaza büründü

Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı

06 Ekim 2018 16:23

Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışı getirdi. Ardahan\'ın Posof ilçesi ile Artvin\'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı\'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevredeki dağların zirveleri beyaza büründü. Hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşandığını belirten vatandaşlar, \"Sonbaharı yaşarken yüksek kesimlere kar yağdı. Bu zamanlarda dağlara kar yağması normal\" dedi. 

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