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Politika

Ardahan'daki toplu mezar için kazı çalışmaları başladı

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, "Türklere yönelik yapılan katliamın en önemli belgelerinden biri olacaktır'' dedi.

19 Ekim 2010 03:00

T24 - Ardahan'da, 1915'te, Ermeniler tarafından katledilen Müslüman Türklere ait toplu mezarın ortaya çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı.


Kars Müze Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi tarafından oluşturulan 21 kişilik kazı ekibi, Halil Efendi Mahallesi'nde, Yanık Cami bölgesinde, çalışmalara başladı.


Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermeni Taşnak çetelerinin bölgede ciddi bir katliam yaptığını belirterek, bu katliamın resmi olarak belgelenmesi için kazı çalışması yaptıklarını söyledi.


Alp, ''Bu bölgede 1915'te, 300'den fazla masum insan şehit edilmiş. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz, Yanık Cami denilen bölgede ciddi bir katliam yapılmış. Burada masum insanlar işkence edilerek öldürülmüş'' diye konuştu.


Alp, 80 metrekarelik alanda ve 1.5 metre derinliği kapsayan bölgede yapılan kazıda, ilk bulgulara ulaştıklarını, çok sayıda insan kemiği parçasına rastladıklarını bildirdi.


Kazıda çıkan kemik parçalarını titizlikle topladıklarını ifade eden Alp, ''Bugün tamamlamayı planladığımız kazıda çıkan bulgular, bölgede masum Türklere yönelik yapılan katliamın en önemli belgelerinden biri olacaktır'' dedi.

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