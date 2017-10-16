Ardahan'da yüksek kesimler, beyaza büründü

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - ARDAHAN\'ın Posof İlçesi\'nin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kenti çevreleyen Ilgar ve Arsiyan dağları başta olmak üzere bölgede yüksek kesimler, beyaza büründü. Sonbahar renklerine bürünen doğa, yüksek kesimlerdeki beyaz manzarayla kartpostallık görüntü oluşturdu. Posolu Yaşar Akçam, \"Kar yağma vakti, geldi. Büyüklerimiz, \'Kış kışlığını yapacak ki yaz gelsin\' derdi. Posof\'u çevreleyen dağlar, beyaza büründü\" dedi.



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