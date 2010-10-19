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Yaşam

ARDAHAN'DA TOPLU MEZARDA 8 İSKELET BULUNDU ARDAHAN (A.A)

19 Ekim 2010 21:40

-ARDAHAN'DA TOPLU MEZARDA 8 İSKELET BULUNDU ARDAHAN (A.A) - 19.10.2010 - Ardahan'da açılan toplu mezarda Ermeniler tarafından 1915'te katledilen Müslüman Türklere ait 8 insan iskeletine rastlandığı bildirildi. Kars Müze Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından oluşturulan 21 kişilik kazı ekibi, Halil Efendi Mahallesi'nde, Yanık Cami bölgesinde yaptığı kazı çalışmasını tamamladı. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermeni Taşnak çetelerinin bölgede ciddi bir katliam yaptığını belirterek, kazıda bu katliamı ortaya koyan bulgulara ulaştıklarını söyledi. Alp, ''Çalışmamızda, Ermeni çeteleri tarafından 1915'te katledilen Müslüman Türklere ait 8 insan iskeletine rastlandı'' dedi. KAÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezin Sezer de kısa sürede yapılan çalışmada önemli sonuçlar elde edildiği ifade etti. Kazıda bulunan insan kemiklerinin titizlikle toplandığını dile getiren Sezer, ''80 metrekarelik bir alanda, 1,5 metre derinlikte yaptığımız bu çalışmada 8 insan iskeletini parçalanmış halde tespit ettik. Bu iskeletler üzerinde yapılacak çalışma ve inceleme antropolojik olacak'' diye konuştu.

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