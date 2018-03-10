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Ardahan'da tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi'nde çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı

10 Mart 2018 15:30

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi\'nde çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Ardahan\'ı, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi\'nde şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

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