T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ardahan'da terör operasyonu: 20 üniversiteli gözaltına alındı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da, PKK'nın gençlik yapılanması 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

12 Nisan 2018 00:11

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da, PKK\'nın gençlik yapılanması \'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi\'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonda, YDG-H\'ye üye oldukları iddiasıyla Ardahan Üniversitesi\'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BAŞLIARDAHAN DHA ARDAHANda PKKDevrimci Gençlik Hareketi YDGHBölücüArdahan Cumhuriyet BaşsavcılığınınEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüKentYDGHArdahan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24