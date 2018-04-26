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Ardahan'da terör operasyonu: 9 üniversiteli tutuklandı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite öğrencisinden 9'u tutuklandı

26 Nisan 2018 01:18

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da, terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması \'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi\'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite öğrencisinden 9\'u tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 11 Nisan\'da bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonda, YDG-H\'ye üye oldukları iddiasıyla Ardahan Üniversitesi\'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ardahan Devlet Hastanesi\'nde doktor kontrolünden geçirildi. Adliyeye götürülen üniversitelilerden 9\'u \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklanırken, 11\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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