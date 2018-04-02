Ardahan'da tabutta bulunmuştu, Rusya'yla Polonya'yı karşı karşıya getirdi: Yarbay nereye gömülecek?

Ardahan’da bir inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı işgalci Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize yol açtı. Yarbayın nereye gömüleceği ise merak konusu oldu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini belirten Kurtulmuş, “Rusya da diyor ki, ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’. Rusların teklifi, Ardahan’da bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömülmesi, kendileri de istemiyor” dedi.

Türkiye’nin bu konudaki tavrına ilişkin ise, “Adam Polonyalı, Polonya’da da ailesi var” sözleriyle, Yarbay Rjepetski’nin Polonya’ya iadesine daha sıcak bakıldığı izlenimi veren Kurtulmuş, “Bu, ülkeler arasında bir sorun olmadan sorun nasıl çözülür, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Önce Rus general sanıldı

Bir tabutun içinde, üzerindeki üniforması ile vücudunun büyük bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu öne sürüldü. Ancak araştırmalar sonucunda, Rus işgali sırasında bölgeye gelen Yarbay Rjepetski’ye ait olduğu anlaşıldı.