Ardahan'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ardahan’ın Göle İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Tuna öldü, 6 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam Göle İlçesi'ne 27'nci kilometresindeki Sarme Köpürüsü Mevkii'nde meydana geldi. Göle İlçe Tarım Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yapan Hakan Atalay yönetimindeki 75 AN 325 plakalı otomobil, Ardahan yönünden Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nden geçiçi görevle Göle'ye gelen Uzman Çavuş Mehmet Tuna'nın kullandığı 80 DE 552 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Tuna, sıkıştığı otomobilde öldü.



Otomobilde bulunan eşi Aytül Tuna (25) ile birlikte diğer otomobilin sürücüsü Hakan Atalay (34), eşi Ülkü (32) ve çocukları Doğukan (8) ile yakınları olan Ezgi Gezgin (26) ve Ufuk Odabaş (26) yaralandı. Yaralılar Göle ve Ardahan'daki Devlet hastanelerinde tedavi altına alınırken, yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Tuna'nın cenaze memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

