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Ardahan'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

04 Ocak 2019 15:26

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Karagöl Mahallesi İskan Sokak\'ta meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen iki ailenin bireyleri, kıraathanede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 7 kişi yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.Ç. doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
​Ardahan Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İlimiz merkez Karagöl Mahallesi\'nde iki aile arasında yaşanan husumet sonucu çıkan silahlı kavga neticesinde 7 şahıs yaralanmış, yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış, F.Ç. isimli şahıs hayatının kaybetmiştir. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir\" dedi. 

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