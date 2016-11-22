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Yaşam

Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece

Kentteki soğuk hava sebebiyle bazı araçlar da buz tuttu

22 Kasım 2016 13:37

Doğu Anadolu'da, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen alabalık deresi dondu, ağaçlar ve yaprakları kırağı ile kaplandı, sokakta yürüyen bazı vatandaşların da kaş ile kirpiği kırağı tuttu.

Özellikle kent merkezinde etkili olan soğuk ve buzlanma yüzünden yürümekte güçlük çeken bazı öğrenciler okula gitmekte zorlandı.

Bu sebeple yaşı küçük öğrenciler ailelerinin yardımıyla okula ulaşabildi. Lise Caddesi'nde, buzlanmadan dolayı bazı öğrenciler yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Soğuk havanın yanı sıra pusun da etkili olduğu il merkezinde sürücüler de güçlükle ilerleyebildi.

Kentteki soğuk hava sebebiyle bazı araçlar da buz tuttu.

Kentte, vatandaşlar zorunlu olmadıkça ev ve işyerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

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Ardahansoğuk havaeksi yirmi iki derece

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