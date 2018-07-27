Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi toprağa verildi

Ardahan'da, geçen yıl inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş ve vücudunun büyük bir bölümü çürümemiş halde bulunan Polonya asıllı Rus General Karl Karloviç Rjepetski'nin cesedi, Malakanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Ardahan'da Karagöl mahallesind bir inşaat alanında 26 Nisan 2017'de gerçekleştirilen kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus General Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu tespit edilen ceset, ilgililerce bir süredir bulunduğu Kars Müze Müdürlüğü'nden alındı.

Bir ambulans ile Ardahan'a getirilen Rjepetski'nin naaşı, kent merkezine bağlı Sulakyurt köyündeki Malakanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, defin işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Defin işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilgililer ile Rusya'nın Trabzon Konsolosluğu'nda görevli ilgililer eşliğinde yapıldı. Söz konusu bölgede anıt veya benzeri bir işlem yapılmayacak. Bizden talep edilen cesedin gömülmesiydi. Biz de bugün bu işlemi yaptık" dedi.

Bilmez, cesedin çıktığı inşaat alanınında ise vatandaşın inşaatını yapmasına artık engel kalmadığını sözlerine ekledi.

''Ceset müzede kalmamalı, toprağa verilmeli"

Daha önce Sputnik'e konuşan Rus General'in akrabası Maksim Redin, "Yarbay Rjepetski, benim ninem Antonina Karlovna Şidlovskaya'nın öz kardeşi. Ninemin de eski soyadı Rjepetski'ydi. Yarbay Rjepetski Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya'da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce, 1892 yılında Ardahan'a tayini çıktı. Ardahan'da 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'nda görev yaptı… Ceset müzede kalmamalı, toprağa verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Yarbay Rjepetski kimdir?

Rus arşivlerine göre, 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginski Alayı’na mensup Yarbay Rjepetski, 1847’de Reval’de (Tallinn) Katolik soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1867’de astsubay ve 1870’te asteğmen rütbesine yükseldi.

1875’te uzun yıllar görev yapacağı Türkistan bölgesi’ne, 69. Taşkent Guberniyası Taburu’na gönderildi. 1891’de de 1. Türkistan Topçu Taburu’nda yarbay rütbesine yükseldi. 12 Kasım 1894’te Ardahan’da hayatını kaybetti.

Rjepetski’nin 1883’te Mariya ve 1885’te Yelena adlı kızları dünyaya geldi. Ardahan’da Katolik kilisesi olmaması sebebiyle Ermeni-Katolik kilisesi tarafından defnedildi. Rjepetski’nin kızı Yelena, 1885’te Özbekistan’ın başkenti olan Taşkent’te doğdu.