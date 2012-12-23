Ardahan'da bir şizofreni hastası eşinin başını kesip pencereden attı!

Ardahan’ın Damal İlçesi’nde şizofreni hastası 33 yaşındaki Musa A., 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşinin başını kesti, pencereden attı.

Damal’da 19 Aralık günü, eşi 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep A. ile tartışan inşaat işçisi Musa A., şikayet üzerine polis tarafından Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre psikyatri doktorunun izinde olması nedeniyle sakinleştirici iğne yapılan Musa A. evine gönderildi. Musa A., dün gece yarısı yine eşi Zeynep ile tartışırken, 12 yaşındaki oğlu Y.’ye, "Git mutfaktan bıçağı getir anneni keseceğim" dedi. Bunun üzerine koşarak muhtarın evine giden Y., "Babam annemi öldürecek" diyerek yardım istedi. Babanın hastalığını bilen muhtar Tekin Aban, A.’nın yakınları ile birlikte eve gitti.



Kestiği başı pencereden attı



Kapının kilitli olduğunu gören muhtar Tekin Aban ve yanındakiler polise bilgi verdi. Musa A., 4 yaşındaki oğlu E.’nin yanında 16 yıllık eşinin kestiği başını pencereden evin önünde bekleyenlerin önüne attı. Eve gelen polis, gözaltına aldığı Musa A.’yı önce hastaneye oradan emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusu devam eden Musa A.’nın 7 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü ve raporunun bulunduğu bildirildi.



'Böyle olacağı belliydi'



Başı kesilerek öldürülen Zeynep A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sırasında dedesinde kalan ailenin kızı 15 yaşındaki E. ve oğulları Y. ve E. dayısının yanına yerleştirildi. Olay nedeniyle büyük şok yaşayan A. ailesinin yakınları ve komşuları, "Emniyet ve kaymakamlıktan defalarca yardım istedik. Böyle bir olay yaşanacağı belliydi. Zeynep, göz göre göre öldü. Hastanede tedavi görmesi gerek kişinin serbest bırakılması cinayete davetiye çıkardı" dedi.