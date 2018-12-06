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Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu

06 Aralık 2018 13:54

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Yoğun sis de görüş mesafesini yer yer 3 metreye kadar düşürdü.
Ardahan\'da dün gece başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkili oldu. Yoğun sisle birlikte soğuk hava da kentte etkisini gösterdi. Kaldırımlar, otomobillerin camları ve ağaç yaprakları buz tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 
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