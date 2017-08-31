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Ardahan’da 40 kişilik grup, Arakan'daki katliamı kınadı

Deniz BAŞLI/ RDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da yaklaşık 40 kişilik grup, Arakan’da Müslümanlara yönelik  katliamı kınadı

31 Ağustos 2017 20:52

Deniz BAŞLI/ RDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da yaklaşık 40 kişilik grup, Arakan’da Müslümanlara yönelik  katliamı kınadı.
Saat 16.00 sıralarında Kongre Caddesi toplanan göstericiler Myanmar bayrağını yaktı. Grup adına açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci  “Sadece inançlarından dolayı insanların katledilmesi ve bayram arifesinde İslam alemine karşı yapılan bu katliamları Ardahan kamuoyu olarak kınıyoruz. Dana önce de Bosna’da, Filistin’de, İsrail’de, Azerbaycan’da Müslümanlara karşı yapılan katliamlara kimsenin kılı kıpırdamadı. İslam alemi buna bir çözüm bulmalı\" dedi.

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