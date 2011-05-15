Ardahan'a mayıs ortasında kar yağdı

T24 - Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Ardahan'a kar yağdı.



Ardahan, dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde soğuk hava ile birlikte kara dönüştü. Sabah saatlerine kadar süren yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kentte, gece en düşük sıcaklık sıfır derece olarak kaydedildi. Güne beyaz örtüyle uyanan Ardahanlılar, mayıs ayında kar yağmasının şaşkınlığını yaşadı.

Mayıs ayında Ardahan'a hala kar yağdığını belirten vatandaşlar, şaşkınlıklarını "Bahar geliyor derken, kar yağdı" ifadelerini kullanarak dile getirdiler.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kent merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde de kar beklendiğini bildirerek, su taşkını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundular.



Palandöken'de 5 metre kar var

Türkiye yaza hazırlanırken, Erzurum'un kış sporları merkezi Palandöken'de bazı kesimlerde kar kalınlığının 4 metre 90 santim olduğu belirlendi. Kar yağışının geç başladığı Erzurum'da kışın etkisi hala geçmedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Palandöken'in karı henüz erimedi. Zaman zaman kendini gösteren güneş ve lodos yüzünden güney bölgelerindeki karın eridiği Palandöken'in kuzeyi ve zirveleri hala beyaz örtüyle kaplı. Erzurum'u Tekman İlçesi'ne bağlayan yolda kar kalınlığının 4.9 metre olması nedeniyle, yol sadece tek taraflı ulaşıma açıldı.

Erzurum- Tekman yolu üzerinde bulunan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde metre ile ölçüm yapan Aziziye Köyü muhtarı Cahit Nalkıran, Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen bölgedeki kar kalınlığının 4 metre 90 santim olduğunu belirtti. Muhtar Cahit Nalkıran, "Kar kalınlığı sebebiyle yol tek yönlü ulaşıma açıldığı için, bölgede araçların geçişlerinde sıkıntı yaşanıyor" dedi.





