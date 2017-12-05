Ardahan merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Ardahan il merkezi ve Kocaeli\'de eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 12 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin fiziki engeli bulunması nedeniyle ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. İcra edilen arama ve el koyma faaliyetleri sonucunda ele geçen suç delillerine el konulmuştur. Soruşturmamız halen çok yönlü olarak devam etmektedir.\"