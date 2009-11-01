Ardahan Emniyet Müdürü hakkında soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Ardahan Emniyet Müdürü Mehmet Gürtekin hakkında, "kendi şahsıyla ilgili bir dava nedeniyle tuttuğu avukatın ücretini şube müdürlerinden tahsil etmeye çalıştığı" iddiasıyla yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi.

Eski Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu, 2 ay önce, İl Emniyet Müdürü Gürtekin'den Göle Emniyet Müdürü İrfan Demirel'in "performans yetersizliği" nedeniyle görevden alınmasını istedi.

Vali Cebiroğlu, Göle Emniyet Müdürü Demirel'i görevden almayarak verdiği talimatı yerine getirmediği gerekçesiyle Gürtekin'e "maaş kesme" cezası verdi.

Gürtekin, verilen "maaş kesme" cezasına itiraz ederek, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Daha sonra Gürtekin hakkında, söz konusu dava için tuttuğu avukat parasını Emniyet Müdürlüğü şube müdürlerinden topladığı iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bir polis başmüfettişi, konuyla ilgili çalışma yapmak üzere Ardahan'a geldi.

Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik, söz konusu soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturmanın selameti açısından şimdilik açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

Ardahan Emniyet Müdürü Gürtekin'in Avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkili hakkında ortaya atılan söz konusu iddiaların doğru olmadığını savundu.

Ardahan'a gelen polis başmüfettişinin hangi iddia üzerine çalışma yapacağını da bilmediklerini ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Henüz bize resmi olarak bildirilmiş bir şey yok. Bunlar bir iddia. Bunu müfettiş araştıracak. Kaldı ki Emniyet Müdürü olan bir insanın böyle ufak hesaplar yapmayacağı bellidir. Küçük yerlerde bu tür şeyler olabiliyor. Bize bu konuyla ilgili gönderilmiş bir tebligat da yok."