Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.