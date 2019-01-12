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Ardahan buz tuttu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent buz kesti

12 Ocak 2019 15:22

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent buz kesti.
Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü kentte, akarsular, dereler, çeşmeler buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar sabah araçlarını çalıştıramadı. Oto tamirciler araçlardaki buzları çözmeye çalıştı. Sürücüler, kar yağışının durduğunu, ancak dondurucu soğukların geldiğini belirtti. Bu arada, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan güvercinler için esnaf yem bırakıyor.

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