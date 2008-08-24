Arda'dan insanlık dersi

Ali Sami Yen Stadı’nda engelli vatandaşlar için ayrılan özel bölümde olan bir taraftar, devre arasında tekerlekli sandalyesi ile saha içine girdi. Ancak iki ayağı dizinden kesik olan taraftara, özel güvenlik görevlilerinin tepkisi sert oldu.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sırasında, engelli taraftar tekerlekli sandalyesinden düştü. Bununla da yetinmeyen görevliler, engelli taraftarın kollarını bükerek kaçmasını engellemeye çalıştı. Duruma müdahale eden milli futbolcu Arda güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. “Bu ne rezalet, ne yapıyorsunuz?” diye bağıran Arda, engelli taraftarın yeniden sandalyesine oturtulmasını sağladı.

