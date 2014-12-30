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Arda'dan Burcu'ya 150 bin liralık jest!

Burcu Esmersoy’a, 'Beraber oynayalım mı?' diyen Turan, teklifine 'Evet' yanıtını alınca iki güzelle kamera karşısına geçti

30 Aralık 2014 12:57

Milli yıldız Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Amerika ve Hollanda’daki şubelerinin ortağı olduğu Simit Sarayı’nın reklam filminde Fransız model Camille Desbos ile kamera karşısına geçti. Bu sırada Arda’yı görmek için çekimlerin yapıldığı stüdyoya giden Burcu Esmersoy, kendini birdenbire reklam filminin içinde buldu. Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu, Emersoy’a Simit Sarayı reklamında rol aldığı için cebinden 150 bin lira ödedi.

 

'Beraber oynayalım mı?'

 

Habertürk'te yer alan habere göre, Esmersoy’a, “Beraber oynayalım mı?” diyen Turan, teklifine “Evet” yanıtını alınca iki güzelle kamera karşısına geçti. Burcu Esmersoy’un bu jestine karşılık Arda Turan da altta kalmadı. Yıldız oyuncu, son günlerde her yerde birlikte görüntülendiği Esmersoy’a kendi cebinden 150 bin lira ödedi.

 

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