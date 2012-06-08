T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arda Turan'la Sinem Kobal evleniyor, evlilik hazırlıkları başladı

Arda Turan, “Çok mutluyuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladık” dedi

08 Haziran 2012 11:36

Barışmalarının ardından sevgilisi Sinem Kobal’la ilk kez el ele objektiflerin karşısına geçen Arda Turan, “Çok mutluyuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladık” dedi.

Milli futbolcu Arda Turan’la oyuncu sevgilisi Sinem Kobal, önceki akşam Bebek Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla yemek yedi.

İki ay süren ayrılığın ardından barıştıktan sonra Saffet Ulusoy’un düğününde birlikte görülen çift, önceki akşam da ilk kez el ele basın mensuplarının karşısına geçti.

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Turan, “Çok mutluyuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladık” dedi. Düğünün basına açık olup olmayacağı sorusunu Turan, “Onu düğün günü düşünürüz” diye yanıtladı.

Kobal’ı yemeğin ardından evine bırakan Turan, geceye yakın arkadaşı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le devam etti. Reina’nın yolunu tutan sıkı dostlar, geç saatlere kadar eğlendi.

ETİKETLER

arda turansinem kobalevlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24