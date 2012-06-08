Arda Turan'la Sinem Kobal evleniyor, evlilik hazırlıkları başladı

Barışmalarının ardından sevgilisi Sinem Kobal’la ilk kez el ele objektiflerin karşısına geçen Arda Turan, “Çok mutluyuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladık” dedi.
Milli futbolcu Arda Turan’la oyuncu sevgilisi Sinem Kobal, önceki akşam Bebek Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla yemek yedi.
İki ay süren ayrılığın ardından barıştıktan sonra Saffet Ulusoy’un düğününde birlikte görülen çift, önceki akşam da ilk kez el ele basın mensuplarının karşısına geçti.
Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Turan, “Çok mutluyuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladık” dedi. Düğünün basına açık olup olmayacağı sorusunu Turan, “Onu düğün günü düşünürüz” diye yanıtladı.
Kobal’ı yemeğin ardından evine bırakan Turan, geceye yakın arkadaşı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le devam etti. Reina’nın yolunu tutan sıkı dostlar, geç saatlere kadar eğlendi.