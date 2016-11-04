Arda Turan'ın, "üşüyoruz" diyen askerlere yolladığı ısıtıcılar geri gönderilecek

Barcelona forrması giyen milli futbolcu Arda Turan, Van'ın Özalp Sınır Kalekolu'nda vatani görevini yapan askerlerin "üşüyoruz" demesi üzerine gönderdiği ısıtıcılara, Savunma Bakanı Fikri Işık'tan tepki geldi. Bakan Işık'ın "Kışlalar, kaloriferle ısıtılmıyor mu? Olayın aslını öğrenin" sözleri üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ısıtıcıların Arda Turan'a iade edilmesine karar verdi.

Söz konusu askeri birliğin 'kalekol' olduğu ve 2011'de yapımı tamamlanarak hizmete girdiği öğrenildi. Merkezi ısınma sisteminin yanı sıra iki de jeneratörün olduğu kalekolda ısınma konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı belirtildi.

Nöbet kulelerinde ise Mehmetçik'in ısınması için yağlı radyatörlerin kullanıldığı vurgulandı. Hediye edilen infrared ısıtıcıların kulelerde kullanılmasının ise güvenlik gerekçesiyle mümkün olmadığı kaydedildi. Söz konusu ısıtıcıların, ısının yanı sıra ışık da verdiği, bunun da nöbet tutan Mehmetçik'in güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Milli futbolcu Arda Turan tarafından gönderilen ısıtıcıların, gösterilen duyarlılıktan dolayı teşekkür edilerek aracı kişiye iade edileceği de öğrenildi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, Musul operasyonu konusunda da bilgi veren Bakan Işık, Türkiye’nin en büyük hassasiyeti, terör örgütü DEAŞ’ın temizlenmesi sırasında Haşdi Şabi isimli Şii milis grubunun bölgeye yerleşmesiydi. Haşdi Şabi’nin operasyona katıldığı, DEAŞ’ın Telafer üzerinden Suriye’ye kaçmasını engellemek için Telafer’e gittiği bilgisi gelince Ankara hemen harekete geçerek 28. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda zırhlı birlikleri Silopi’ye sevk etmişti. Diğer taraftan Rakka operasyonuna kısa bir süre kala ABD ile Türkiye arasında PYD krizi çıkmış, Türkiye, ABD’nin PYD/YPG’ye askeri desteği kesmesini isterken, ABD, Rakka operasyonunu PYD/YPG ile birlikte yapacağını ilan etmişti.

Hava yumuşadı

Diplomatik kaynaklar, son dönemde ABD ile Türkiye arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dikkat çekerken, ABD yönetiminin iki konuda da Türkiye’nin kaygılarını dikkate almaya başladığını ifade ettiler. Savunma Bakanı Işık da dün itibariyle Musul’a giren birlikler arasında Haşdi Şabi milislerinin olmadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, “ABD artık uyarılarımızı dikkate alıyor” yorumunu yaptı. Suriye’de Menbiç ve Rakka operasyonu konusunda da ABD’den olumlu sinyaller geldiğine işaret eden Bakan Işık, son dönemdeki diyaloğun faydasını gördüklerini söyledi. ABD ile iletişimin önemine dikkat çeken Işık, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız görüşlerimizi her fırsatta açıklıyorlar. Biz de muhataplarımızla konuşuyoruz. Savaşı bitiren konuşmadır. ABD Savunma Bakanı Carter’ın Türkiye’nin hassasiyetlerine yönelik ilk tavrı ile şimdiki tavrı arasında fark var” dedi.