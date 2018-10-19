"Arda Turan'ın silahından çıkan kurşunu, bulunmasın diye yazıcının içine saklamışlar"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına ilişkin olarak yeni bir iddia ileri sürdü. Alçı, Turan'ın silahından çıkan kurşunun, bulunmasın diye odadaki yazıcının içine saklandığını iddia etti.

Alçı bugünkü (19 Ekim 2018) yazısında iddiaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü Arda ve Berkay’ın hastane kavgası üzerine "Hastaneler ne kadar güvenli? İsteyen silahıyla, bıçağıyla girebiliyor. Böyle şey olur mu?" diye yazmıştım ve AVM’leri hatırlatmıştım.

Gördüğüm kadarıyla bu çağrım bazı yanlış anlamalara sebep olabiliyor. Hastanelerin kapısına polis koruması gerektiğinden bahsetmiyorum. Ben hastanelerin kendi güvenliklerini sıkılaştırmaları gerektiğini söylüyorum. Nasıl ki AVM’ler kapılarına x-ray cihazları koyuyor ve giren çıkanı kontrol ediyorlar, hastaneler de aynı yönteme başvurmalılar. Girenleri bir güvenlik taramasından geçirmeliler.

Arda’nın mermisini nereye saklamışlar?

Madem Arda ve Berkay’ın hastane meselesinden bahsettim, size o akşamla ilgili bir bomba detay daha anlatayım. Biliyorsunuz, hastanenin içinden bir kaynaktan o gece Arda’nın görüntülerinin hastanede birileri tarafından tutulmak istendiğini ve bu nedenle hastanenin güvenlik müdürünün görevden alındığını yazmıştım. Aynı kaynağımdan gelen başka bir bilgiyi de bugün paylaşayım: Meğer Arda’nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odadaki yazıcının içine saklamışlar!