Arda Turan'ın piyasa değeri yüzde 85 düştü!

Geçtiğimiz yıl Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın piyasa değeri, yüzde 85 azalarak 28 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya düştü.

Süper Ligde 2018-2019 sezonu başında piyasa değeri düşen futbolcular dikkat çekiyor. Özellikle 30 yaşını geçmiş futbolcuların piyasa değerindeki dikkat çekiyor. Listenin başında Başakşehir'den Arda Turan var. 2. sırada ise Fenerbahçe'den Roberto Soldado!

Arda Turan yüzde 85 değer kaybetti

1 Ocak 2017'den bugüne piyasa değeri en büyük düşüş yaşayan futbolcu Arda Turan oldu. Transfermarkt verilerine göre 1 Ocak 2017'de 28 milyon euro değerindeki Arda, bugün sadece 4 milyon euro değerinde. Arda'nın %85.7'lik değer kaybı onu listenin başına çıkarıyor. Arda tam 24 milyon euroluk düşüş yaşadı.

Soldado da dipe vurdu

Futbol Arena'nın haberine göre; Roberto Soldado'nun 1 Ocak 2017'de değeri 16 milyon euro iken bugün 2.5 milyon euroya düşmüş durumda. İspanyol golcü %84.4'lük düşüşle 2. sırada. Soldado tam 13.5 milyon euroluk kayıp yaşadı.

Üçüncü sırada Gökhan Töre var. 14 milyon euroluk değeri 3 milyon euroya düşen Töre, yüzde 78.6'lık düşüş yaşadı. Töre'nin değer kaybı tam 11 milyon euro.

Dördüncü sırada Fernando var. Fernando 16 milyon eurodan 5.750 milyon Euro'ya düştü ve yüzde 64.1'lik düşüş yaşadı. Fernando'nun değer kaybı 10.250 milyon euro.

Muslera ve Medel de düşüşte

Beşinci sırada bir başka Galatasaraylı Muslera ve Medel bulunuyor. Muslera 14 milyon eurodan 6 milyon euroya düştü ve yüzde 57.1'lik değer kaybetti. Muslera'nın değer kaybı 8 milyon Euro Şilili oyuncu ise 13 milyon Euro'dan 5 milyon euroya düştü ve yüzde 61.5'luk değer kaybetti. Onun da değer kaybı 8 milyon Euro oldu

Yedinci sırada 10 milyon eurodan 2.5 milyon euroya düşen Mehmet Topal var. 7.5 milyon euroluk değer kaybeden Mehmet Topal'ın yüzde 75'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor.

Sekiz, dokuz ve onuncu sırada üç isim birden bulunuyor. Bursaspor'un kiraladığı Diafra Sakho 12 milyon eurodan 5 milyon euroya düştü ve 7 milyon euroluk değer kaybetti. Slimani 25 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya düşerken, Lens de 11 milyon Euro'dan 4 milyon euroya düştü ve üç oyuncu da 7 milyon euroluk değer kaybetti.