Arda Turan'ın Osmanlı tekmeliği

Süper Lig’de aldığı uzun cezayı tamamlamasının ardından saha dışı olaylar sebebiyle zor günler geçiren Arda Turan, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından Alanyaspor maçının 67. dakikasında sahaya sürüldü. Maçın 82. dakikasında sert bir müdahale alan tecrübeli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Video hakem incelemesi sonucu Arda Turan’a sert giren Welinton, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ayağına aldığı sert darbeye bakmak amacıyla ayağına bakan Arda Turan’ın tekmeliğindeki desen ise dikkat çekti. Yıldız oyuncunun tekmeliğinde Osmanlı Devleti’nin arması vardı.

Arda Turan'ın eforu Başakşehir'i kurtarmaya yetmedi ve maç 1-1 berabere bitti. Maç eksiği bulunan 32 yaşındaki futbolcu, buna rağmen kilit paslar vererek takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu. Başakşehir'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu mücadeleyi tribünden seyretti.