"Arda Turan'ın nikahında Afrin nedeniyle pasta kesilmedi, müzik çalınmadı"

Sabah yazarı Sinan Özedincik, "Arfin harekatı varken düğün olmaz" diyen Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın nikahında Afrin'e yönelik harekat nedeniyle pasta kesilmediği, müzik çalınmadığını yazdı. Özedincik'in aktardığına göre Erdoğan çifti yeni evlenen çifte bilezik taktı.

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan'ın nikahının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı dolayısıyla 'sade' gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sabah'tan Sinan Özedincik'in "Nikah öncesi su böreği, zeytinyağlı ve çay ikramı" başlıklı yazısı şöyle:

Akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu.

Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tören sonrası gelin Aslıhan Doğan'a bilezik taktı.

Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi.

Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Düğün tarihi belli değil

Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.

Erdoğan çifti bilezik taktı

Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı.

Sevincini kardeşiyle paylaştı

Arda Turan'ın, atv dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da" rol alan kardeşi Okan Turan, törene sevgilisi Katre Yırtıcı ile birlikte katıldı.