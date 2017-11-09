Arda Turan’ın e ticarete yatırımı 10 kat değer kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye\'de ilk kez Okan Üniversitesi her hafta girişimcilik dersleri başlattı. Girişimcilik dersi verenler arasında Lidyana.com kurucusu Hakan Baş, futbol dünyasından başarılı ünlülerin girişimcilik örneklerini anlattı.

Okan Üniversitesi’nde Girişimcilik Dersi’ne konuk olan girişimci, Lidyana.com kurucusu Hakan Baş iş hayatını anlatırken Arda Turan ve Semih Kaya ortaklıkları hakkında da konuştu. Baş, kurucu ortağı olduğu PeakGames’in 100 milyon dolarlık satışının kendisine gurur verdiğini de söyledi.

Okan Üniversitesi’nin Türkiye’de ilk kez başlattığı ve her hafta iş dünyasından önemli bir isim tarafından verilen Girişimcilik Dersi’ne 8 Kasım 2017 Çarşamba günü Lidyana.com kurucusu Hakan Baş konuk oldu. 6 yılda toplam 17 şirketin kurucu ortağı olan 34 yaşındaki Baş derste eğitim ve iş hayatından anılarını paylaşarak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

“Kurucu ortağı olduğum PeakGames’in satışı gurur verici”

Baş’ın “Girişimcilik Dersi” verdiği saatlerde, kurucu ortağı olduğu PeakGames’in yaklaşık yüzde 20’si Zygna tarafından 100 milyon dolara satın alındı. 2014 yılında Peak Games hissesini devrettiğini anlatan Baş, şirketin kuruluş hikayesini anlatırken “Ortağım Sidar Şahin’le 2010’da Moda’da bir apartmanın en alt katında kurduk. O tarihlerde Garanti Bankası’nda çalışıyordum. Babama gidip kendi işimi kurmak istediğimi söyledim. Bana ne yapacağımı sordu. Bir oyun sitesi kurarak tavla, okey, 101 oynatacağımı belirttim. Annem de,babam da doktor benim. Babam millete tavla oynatarak para kazanmak sana rahat uyku uyutacak mı? diye sordu. Ben de ‘Uyurum yani’ cevabını verdim. Kurucu ortağı olduğum PeakGames’in bugünkü başarısından ötürü mutluyum ve satışı için gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Alex vazgeçince bize ortak olsun diye Arda’yı aradık”

Lidyana.com’un kuruluşunda eski Fenerbahçeli futbolcu Alexde Souza’nın Türkiye’de internete yatırım yapma isteğinin yattığını anlatan Baş “Beni aradı ve e-ticaret yapalım dedi. İşe koyulduk ancak sonra, şike davaları devam ederken Alex Türkiye’de kalmak istemediğini söyledi ve bizim plan bozuldu. Ünlü bir ismi kullanarak PR yapacağımız iş modelinde, ünlümüz elimizden gitmişti. Ne yapacağız diye düşünürken ortaklarımdan Saffet Ulusoy ile Arda Turan’ı aradık. ‘Alex bu işi aslında çok yapmak istiyor ama biz, işi seninle yapmak istiyoruz’ diyerek Arda’yı ikna ettik. Arda para kazanacağına inanınca ortaklığımıza katıldı. Yanılmadı, yabancı yatırım aldık. Büyüdük.Arda’nın yaptığı yatırımın 10 katı değerlendi Lidyana. Türkiye’de moda e-ticaret ortalaması sepet başına 70 TL. Oysa Lidyana bir işlemde ortalama 270 TL’lik sepet satıyor.

\"Sparta Prag’lı futbolcu Semih Kaya için centilmenlik anlaşması yaptım”

Lidyana’ya en son yatırım yapan bireysel yatırımcının Sparta Prag’lı futbolcu Semih Kaya olduğunu ifade eden Baş, bu yatırım karşılığında tüm mevcut yatırımcılarla bir centilmenlik anlaşması yaptıklarını da söyledi. “Yatırımcılara dedim ki ‘Bir gün Lidyana, Semih’in koyduğu paradan daha az değere düşerse koyduğu kadar parayı ilk o alacak’.

“Umut Evirgen ile ortaklıkta para kaybettim”

Peki Baş girişimciliği konusunda hiç mi yanlış karar vermedi? Baş buna esprili bir yanıt verdi: “Birkaç kere patladım tabii! Çok gezdiğim bir dönem… La Boom ve Gizli Kalsın’ın sahibi Umut (Evirgen) arkadaşım. Bana Leven’te La Boucheriediyebir yer açacağından bahsetti. Oraya beraber ortak olduk ama baktık ki bu iş bize göre değil. Mekan işletmeciliği, teknoloji girişimciliğinden çok farklı. Orada biraz para kaybettik. Mermer işine girdik, çıktık. Orada da olmadı. Ama şimdi akıllandım. Hiç bilmediğin işe girmeyeceksin. Hele de konuya hakim bir ekibin yoksa asla girme!

Hakan Baş öğrencilere geleceği olan başlıkları Blogchain, VR, machinglearning, drone, 3D yazıcı, nesnelerin interneti olarak sıraladı. “Bu sektörleri çok iyi takip etmek ve pozisyon almak lazım. Örneğin 2 yıl önce girdiğimiz E-spor’dakiSuperMassive takımımızı bugün almak için yapılan teklifler harcadığımızın 100 katı.”

“Çok çalışmaktan kafam yandı, bir hafta hastanede yattım”

Baş, aşırı çalışmanın da zararlı olabileceğini söylerken kendinden örnek verdi: 2 yıl önceye kadar pazar günü dahil çalışıyordum. Bir yerden sonra beyin gerçekten yanıyor. Bundan 3 ay önce 1 hafta hastanede yattım. Psikolojikti. Hiçbir şeyle ilgilenmedim o süreçte. Şimdi çok daha temkinliyim. Kendime zaman ayırıyorum.”

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