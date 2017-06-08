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"Arda Turan'ın babası, Bilal Meşe ile birlikte mesai yapmış"

"Adnan Bey, çocuklarına cep harçlığı verebilmek için bir dönem gazetede taşeron şoförlük yapıyormuş"

08 Haziran 2017 12:21

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Milliyet Cadde Haber Müdürü Abdullah Malkoç'un kendisine Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan ile gazeteci Bilal Meşe'nin bir dönem birlikte çalıştığını söylediğini aktardı. 

Turan, geçen günlerde gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmiş; olayın kamuoyunda yankı bulması üzerine Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.

Ömür Gedik'in "Baltalar elimizde" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

O gazeteci Arda’nın babasıyla çalışmış

Milliyet Cadde Haber Müdürü Abdullah Malkoç söyledi: Arda’nın babası Adnan Turan, onun küfür edip saldırdığı gazeteci Bilal Meşe’yle birlikte mesai yapmış. Nasıl yani dedim!
Adnan Bey, çocuklarına cep harçlığı verebilmek için bir dönem gazetede taşeron şoförlük yapıyormuş.
Yani muhabirleri, yazarları, fotoğrafçıları arabasıyla işten eve, gazeteden işe, evden gazeteye götürüyormuş.
Bilal Meşe 44 yıllık gazeteci.
İlla ki denk gelmişlerdir, sohbet etmişlerdir.
Ve eminim şu anda o da oğlunun yaptığı çirkin hareketten dolayı üzüntü içindedir.

ETİKETLER

Arda TuranBilal MeşeAdnan TurandarpMilli Takım

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