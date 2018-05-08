T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan'ın alacağı minimum ceza belli oldu

Sevk gerekçeleri açıklandı

08 Mayıs 2018 15:06

Müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yönelik hakaretinden dolayı 3 ile 4 maç arasında bir men cezasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahalesinden ise 5 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak. Her iki eyleminden dolayı muhtemelen toplamda 8 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan ile ilgili sevk işleminin salı günü öğle saatlerinde resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Şampiyonluk yolunda Sivasspor karşısında kaybettiği 2 puanla büyük yara alan Başakşehir’de hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan Arda Turan’ın sevk gerekçeleri belli oldu.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla ihraç olan Arda Turan’la ilgili hakem Uğurlu’nun yazdığı rapor da belli oldu.

Hakem Uğurlu’nun raporunda Arda Turan’ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak “Şerefsizler, Allah belanızı versin” diye yazdığı öğrenildi. Hakem Uğurlu’nun raporu doğrultusunda TFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında “hakaretten” minimum 3-4 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan’ın, kırmızı kart görmesine neden olan yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a yönelik eyleminin ise “saldırı” kapsamına girmediği daha önceki benzer olaylarda olduğu gibi yıldız futbolcunun disiplin talimatının 36. maddesinde yer alan “fiili mlüdahale” kapsamında PFDK’ya gönderileceği belirtildi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesinin 5. fıkrasında, “İhlalin TFF mensiplarına yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde oyunculara 3 ile 6 maç arasında men verilir” demesi yıldız futbolcunun yardımcı hakeme yönelik fiili müdahelesinin ise alt sınırdan uzaklaşarak üst sınırdan verilebileceği öğrenildi.

ETİKETLER

Arda Turanyumrukittirdihakemkırmızı kartBaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24